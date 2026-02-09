„Totaler Neuanfang wäre für die Austria das Beste“

Bianca Heinicke über Rückzug: „Konnte nicht mehr“
Emotionales Interview
Austria Klagenfurt befindet sich nach der Insolvenzeröffnung vor dem totalen Kollaps. Matthias Dollinger, der eigentlich zum Neo-Funktionär ernannt worden ist, lässt mit neuen Gedanken über die violette Zukunft aufhorchen. Und: Die Bundesliga gibt klares Statement zur möglichen Transferfenster-Öffnung ab!
Matthias Dollinger wurde kürzlich in die Geschäftsleitung der Austria Klagenfurt berufen. Als Bindeglied zwischen der Mannschaft und dem Vorstand soll er künftig fungieren, will auch einen Wirtschaftsbeirat installieren – all das aber nur, wenn es den Klub in Zukunft noch geben sollte.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.