Skispringen: Holen ÖSV-Adler eine Medaille?

Gesamtweltcupsieger Tschofenig, der in Peking als Ersatzmann nicht zum Zug gekommen war, geht nach einer „durchwachsenen Saison“ hingegen mit einer „geringen Erwartungshaltung“ in die Olympia-Bewerbe. „Es waren viele nicht so gute Momente dabei“, sagte der 23-jährige Kärntner, der allerdings auch zwei Weltcupsiege gefeiert hat. „Viele erhoffen sich vielleicht was, mir ist es relativ egal.“ Bei der Nordischen WM 2025 in Trondheim hatte er als Saison-Dominator eine Einzelmedaille verpasst, nun befinde er sich in einer anderen Rolle. „Vielleicht schauen ein paar weniger Augen auf mich und ich kann es leichter umsetzen.“