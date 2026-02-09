Erregung um hochrangige Beamtin auf Fetischball

Strenges Dienstrecht gilt auch in der Freizeit

Die „Krone“ fragte beim Justizministerium nach, ob der private Auftritt mit dem gestrengen Beamtendienstrecht vereinbar ist. Denn dieses sieht auch in der Freizeit „gebührliches Verhalten“ vor. Wörtlich heißt es unter Dienstpflichten: „Die Beamtin oder der Beamte hat in ihrem oder seinem gesamten Verhalten darauf Bedacht zu nehmen, dass das Vertrauen der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung ihrer oder seiner dienstrechtlichen Aufgaben erhalten bleibt.“