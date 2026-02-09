VAR bestätigt Pfiff – Frust beim GAK weiter groß

Der GAK haderte auch am Montag noch mit dem mehr als vermeidbaren 2:2 in Wolfsberg. Tobias Koch fordert von seinen Mitspielern nun ein, dass auch sie mehr Verantwortung übernehmen müssen. Als Lernprozess will er das Remis beim WAC nicht abtun. Für Diskussionen sorgte der VAR – dieser bestätigte nun einen umstrittenen Foul-Pfiff.