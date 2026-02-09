VAR bestätigt Pfiff – Frust beim GAK weiter groß

Big-Air-Finale LIVE: Gasser greift in den Schnee
Olympia im Ticker
Der GAK haderte auch am Montag noch mit dem mehr als vermeidbaren 2:2 in Wolfsberg. Tobias Koch fordert von seinen Mitspielern nun ein, dass auch sie mehr Verantwortung übernehmen müssen. Als Lernprozess will er das Remis beim WAC nicht abtun. Für Diskussionen sorgte der VAR – dieser bestätigte nun einen umstrittenen Foul-Pfiff.
Wundenlecken war beim GAK nach dem 2:2 in Wolfsberg angesagt – trotz zweimaliger Führung und 80-minütiger Unterzahl konnte der WAC in Minute 87 ausgleichen. Die Großchancen auf drei oder vier Tore mehr hatte die Truppe von Trainer Ferdl Feldhofer auf alle Fälle.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.