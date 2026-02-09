Vorteilswelt
Adler vor Mixed-Bewerb

Zwei offene Rechnungen und ein Märchen als Vorbild

Olympia
09.02.2026 18:30
Thomas Morgenstern, Jacqueline Seifriedsberger, Chiara Kreuzer und Gregor Schlierenzauer (v.l.) ...
Thomas Morgenstern, Jacqueline Seifriedsberger, Chiara Kreuzer und Gregor Schlierenzauer (v.l.) holten bei der WM 2013 in Predazzo die erste Mixed-Medaille für Österreich.(Bild: APA/EXPA/JÜRGEN FEICHTER)
Porträt von Norbert Niederacher
Von Norbert Niederacher

Lang, lang ist‘s her: 13 Jahre nach der silbernen WM-Premiere greift das österreichische Skispringer-Team wieder im italienischen Predazzo nach eine Medaille im Mixed-Bewerb – diesmal wäre es die erste olympische. Neben dem Märchentraum, haben unsere Adler aber auch noch zwei Rechnungen offen ...

„Chiara hat sich als 15-Jährige nicht viel geschissen und ihr Ding durchgezogen. Das hat uns alle überrascht und war sicher ein Schlüssel zur Medaille“, erinnert sich Gregor Schlierenzauer an die Nordische WM 2013 in Predazzo.

