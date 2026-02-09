Zwei offene Rechnungen und ein Märchen als Vorbild

Skispringen LIVE: Holen ÖSV-Adler eine Medaille?
Hier im Liveticker
Lang, lang ist‘s her: 13 Jahre nach der silbernen WM-Premiere greift das österreichische Skispringer-Team wieder im italienischen Predazzo nach eine Medaille im Mixed-Bewerb – diesmal wäre es die erste olympische. Neben dem Märchentraum, haben unsere Adler aber auch noch zwei Rechnungen offen ...
„Chiara hat sich als 15-Jährige nicht viel geschissen und ihr Ding durchgezogen. Das hat uns alle überrascht und war sicher ein Schlüssel zur Medaille“, erinnert sich Gregor Schlierenzauer an die Nordische WM 2013 in Predazzo.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.