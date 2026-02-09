6 von 10 Salzburgern gehen auch krank zur Arbeit
AK-Zahlen enthüllen:
Eigentlich ein No-Go, zeigen Zahlen der Arbeiterkammer, dass im letzten Jahr 61 Prozent in Salzburg auch angeschlagen am Arbeitsplatz erschienen sind. Derzeit grassieren hierzulande Grippe und Co. Was ein Allgemeinmediziner dazu sagt – die „Krone“ hat nachgehakt.
So schlimm ist es schon nicht“, „die Kollegen brauchen mich“ und „wird schon gehen“ – viele Salzburger denken genau so, wenn sie eigentlich in den Krankenstand gehen sollten. Viele haben Angst vor Konsequenzen, wenn sie gesundheitsbedingt aussetzen müssen – Tendenz steigend.
