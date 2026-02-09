Bianca Heinicke über Rückzug: „Konnte nicht mehr“

Influencerin kurz vor Burnout

Die Influencerin habe auch Burnout-ähnliche Symptome gehabt, sagte sie im Interview. „Mein Körper hat das einfach gemacht. Ich war an einem Punkt, ich konnte nicht mehr.“ Grund für den Stress war auch das Leben in der Öffentlichkeit und das ständige Arbeiten. „Ich war ein Workaholic“, sagte Heinicke über sich selbst.

Heute ganz anderer Fokus

2024 meldete sich Bianca Heinicke schließlich wieder auf Instagram. „Es hat sich so falsch angefühlt, diesen Kanal einfach so wegzuschmeißen“, erklärte sie im Gespräch. Doch für sie musste sich viel ändern – sie wollte ihren Fans „etwas Positives“ geben. Heute postet sie vor allem Yoga- und (vegane) Kochvideos.