Bianca Heinicke über Rückzug: „Konnte nicht mehr“

Bianca Heinicke war wohl einer der Menschen, die YouTube im deutschsprachigen Raum am meisten geprägt haben. 2022 hat sie sich komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, bevor sie zwei Jahre später zuückkam. Jetzt hat „BibisBeautyPalace“ ganz ehrlich über ihre Auszeit gesprochen.
Im Interviewformat „deep und deutlich“ hat sich die Influencerin zuletzt ganz offen gezeigt. Der Rückzug von Social Media hatte private Gründe, so die 33-Jährige.
Trennung von Julian war erster Umbruch
„Bei mir war erst der Umbruch privat, dass ich mich von meinem Mann getrennt habe“, sagte Heinicke. Sie war mit dem ebenfalls durch YouTube bekannt gewordenen Julian Claßen verheiratet. Mit ihm hat sie auch zwei Kinder. Kurz nach der Trennung habe Bianca ihr „ganzes Leben hinterfragt“. Danach ging Heinicke in Therapie. „Das war ein Neustart für mich“, sagte die Deutsche. „Die Sitzungen haben mir geholfen, mich selbst zu finden.“
Influencerin kurz vor Burnout
Die Influencerin habe auch Burnout-ähnliche Symptome gehabt, sagte sie im Interview. „Mein Körper hat das einfach gemacht. Ich war an einem Punkt, ich konnte nicht mehr.“ Grund für den Stress war auch das Leben in der Öffentlichkeit und das ständige Arbeiten. „Ich war ein Workaholic“, sagte Heinicke über sich selbst.
Heute ganz anderer Fokus
2024 meldete sich Bianca Heinicke schließlich wieder auf Instagram. „Es hat sich so falsch angefühlt, diesen Kanal einfach so wegzuschmeißen“, erklärte sie im Gespräch. Doch für sie musste sich viel ändern – sie wollte ihren Fans „etwas Positives“ geben. Heute postet sie vor allem Yoga- und (vegane) Kochvideos.
Heinicke bald auch am Dancefloor
Und nicht nur online hat sie ihr Leben umgekrempelt: 2026 will Bianca Heinicke auch auf dem Tanzparkett glänzen. Sie ist bei der 19. Staffel von „Let‘s Dance“ dabei.
