Alkohol: Martin Rütter mit kontroversem Hundetipp

Kritiker: „Empfohlene Dosis viel zu hoch“

Seitens der Gesellschaft für Tierverhaltensmedizin und -therapie hagelte es Kritik am Tipp des Hundetrainers: „Es gibt keinen pharmakologisch-medizinisch vertretbaren Grund, dem Hund an Silvester bzw. in anderen angstauslösenden Situationen Alkohol zu geben.“ Sie kritisieren neben der Methode auch die ihrer Ansicht nach viel zu hohe Dosis an Eierlikör, die Rütter empfiehlt. Mit der angegebenen Formel sei man rechnerisch schon bei der Grenze zur Fahrtüchtigkeit angekommen, für Tiere sei sie also viel zu hoch. Kritiker sprechen außerdem von „Suchtgefahr“.