Laut und gefährlich: Breite Allianz gegen Böller

Insgesamt gehe man von jährlich bis zu rund 1000 Verletzungen durch Feuerwerksunfälle aus, teilte die Österreichische Ärztekammer mit. Piero Lercher, Referent im Umweltmedizinreferat der Österreichischen Ärztekammer, betont in diesem Zusammenhang die zusätzliche Belastung für das medizinische Personal durch Böller-bedingte Notfälle: „Während Millionen Menschen in Silvesterlaune sind und feiern, arbeitet das Personal in den Krankenhäusern, Polizeieinsatzzentralen, bei den Feuerwehren und Rettungsdiensten am Limit und darüber hinaus. Ein Umstand, der vielen nicht bewusst ist“, mahnt Lercher.