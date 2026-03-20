Klassiker im Visier! Gelingt Pogacar die Krönung?

Großschartner und Gogl als Helfer der Topstars

Viel wird beim ersten großen Klassiker des Jahres von der Vorarbeit der Pogacar-Teamkollegen um Felix Großschartner abhängen. Der wichtigste Helfer des Slowenen im UAE-Aufgebot in der Schlussphase mit den beiden Hochgeschwindigkeitsanstiegen wird der heuer bereits mehrfach groß auftrumpfende Isaac del Toro sein. Der Mexikaner hat in der Vorwoche den Tirreno-Adriatico gewonnen, bei dem sich aber auch Van der Poel mit zwei Etappensiegen in Topform präsentierte. Am Samstag wird der Niederländer im Alpecin-Aufgebot unter anderem von Michael Gogl unterstützt.