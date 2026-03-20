Wilderer-Alarm? Tote Rehe geben Rätsel auf!

Doch erfahrene Jäger sehen das anders: Laut deren Urteil lässt die Art der Verletzung – gerade in Verbindung mit den anderen beiden verendeten Tieren – Zweifel zu. „Die Häufung der Todesfälle ist alles andere als zufällig. Jäger, denen ich die Bilder des waidwunden Rehs gezeigt habe, deuten die Verletzung als ein- oder ausgetretenen Schuss, keinesfalls aber als Raubtierattacke“, betont der 67-jährige Ex-Banker und langjährige, erfahrene Heger Leo Reim. Also Wilderer-Alarm, zumal sich Bock als auch Geiß aktuell in der Schonzeit befinden. Experten erklären, dass eine fachliche Untersuchung in der Causa – etwa durch einen Amtstierarzt – Klarheit bringen könnte.