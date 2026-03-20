Emotionale Braathen-Botschaft an zwei Ski-Idole

Dankesworte an Kitz-Sensation

Anschließend teilte der Brasilianer ein Video zu Ehren einer zweiten Ski-Ikone, die ihren Rücktritt bekannt gegeben hat. „Zweitens: Danke, Dave, dass du bewiesen hast, dass man an diesem wunderbaren Sport teilhaben kann, ganz gleich, woher man kommt“, so Braathen zu einer Videosequenz, die den sensationellen Triumph von Dave Ryding im Slalom von Kitzbühel 2022 zeigt.