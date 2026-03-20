Emotionale Braathen-Botschaft an zwei Ski-Idole

Lucas Pinheiro Braathen hat sich vor dem anstehenden Weltcup-Finale auf Instagram emotional bei zwei Ski-Assen bedankt, die nach der Saison ihre Skier an den Nagel hängen.
In zwei Instagram-Storys hat sich der Ski-Brasilianer so von zwei langjährigen Kontrahenten verabschiedet und dabei seinen Hut gezogen. Zunächst war Alexis Pinturault an der Reihe. „Eine Legende tritt zurück. Es war eine Ehre, gegen dich anzutreten“, zollt Braathen dem Franzosen Respekt.
Im Laufe seiner Karriere entwickelte sich Pinturault zu einem der besten Skifahrer seiner Generation. Insgesamt absolvierte er 355 Weltcuprennen – nur neun Athleten standen häufiger am Start. Dabei feierte Pinturault 34 Siege und stand insgesamt 77 Mal auf dem Podest. „Genießen wir es ein letztes Mal beim Weltcup-Finale“, so Braathen.
Dankesworte an Kitz-Sensation
Anschließend teilte der Brasilianer ein Video zu Ehren einer zweiten Ski-Ikone, die ihren Rücktritt bekannt gegeben hat. „Zweitens: Danke, Dave, dass du bewiesen hast, dass man an diesem wunderbaren Sport teilhaben kann, ganz gleich, woher man kommt“, so Braathen zu einer Videosequenz, die den sensationellen Triumph von Dave Ryding im Slalom von Kitzbühel 2022 zeigt.
Auch der britische Slalom-Spezialist hat sein Karriereende angekündigt. In Kitzbühel hatte Ryding im Jahr 2022 für den ersten Sieg eines Briten im alpinen Ski-Weltcup gesorgt. Von Platz sechs raste er im zweiten Durchgang noch aufs oberste Stockerl noch Braathen und Henrik Kristoffersen.
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