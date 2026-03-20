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Lewandowskis CL-Bilanz: Das schaffte noch keiner

Champions League
20.03.2026 09:05
„Ans is kans“ – wesegen Robert Lewandowski gegen Newcastle gleich doppelt traf.
„Ans is kans“ – wesegen Robert Lewandowski gegen Newcastle gleich doppelt traf.(Bild: AP)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

In dieser Kategorie ist Robert Lewandowski jetzt absolute Spitze! Sein Doppelpack im Champions-League-Achtelfinale gegen Newcastle hievte den Barcelona-Stürmer in einer speziellen Kategorie nach ganz oben.

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37 Jahre jung, immer noch topfit – und immer noch gut genug für neue Rekorde. Ja, das hat Robert Lewandowski am Dienstag wieder unter Beweis gestellt. Gegen Newcastle traf er beim 7:2-Sieg im CL-Achtelfinale doppelt. Damit stehen jetzt, die „SportBild“ hat's zusammengerechnet, sage und schreibe 41 Teams auf seiner buchstäblichen Abschussliste. Lewandowski traf also gegen 41 verschiedene Gegner in der Königsklasse zumindest einmal. Das hat vor ihm noch kein Ronaldo, kein Messi und kein Haaland geschafft. Schlicht einsame Spitze.

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Erster Treffer 2011
„Er hat viel Erfahrung und ist in solchen Spielen unglaublich“, schwärmte Barca-Cheftrainer Hansi Flick nach dem Newcastle-Match. In der Tat. Lewandowski netzt seit 15 Jahren im europäischen Top-Wettbewerb. Erstmals krachen ließ es der Pole 2011. Damals noch im Dress von Borussia Dortmund. Gegner: Olympiakos Piräus. Ein sehr ertragreicher Treffer war's damals nicht: Dortmund verlor 1:3.

19. Oktober 2011: Robert Lewandowski trifft ersmtals in der Champions League – zum 1:1 für ...
19. Oktober 2011: Robert Lewandowski trifft ersmtals in der Champions League – zum 1:1 für Borussia Dortmund gegen Olympiakos. Am Ende verliert der BVB mit 1:3.(Bild: AFP)

Und dann ging's im Laufe der Jahre so richtig rund: Barcelona, Real Madrid, Inter Mailand, Bayern München, Juventus Turin, Manchester City – praktisch kein Spitzenteam kam in den „Genuss“, von Lewandowski nicht „beschossen“ zu werden. 41 Teams teilen sich europaweit seit 2011 dieses Leid.

Vier Tore gegen Real
Lewandowskis Lieblingsgegner in der Champions League: Benfica Lissabon. Gegen die Portugiesen ließ es der Superstriker insgesamt gleich neunmal klingeln. Auch sehr angenehm abgespeichert: Real Madrid. Auf stolze sechs Volltreffer brachte es Lewandowski im Lauf seiner bisherigen Champions-League-Karriere gegen die Königlichen bisher. Unvergessen dabei natürlich das CL-Halbfinale mit Borussia Dortmund gegen Real Madrid 2013: Beim legendären 4:1-Heimsieg der Schwarz-Gelben im Hinspiel traf Lewandowski alle viermal.

24. April 2013: Robert Lewandowski hat soeben sein viertes Tor gegen Real Madrid erzielt. In ...
24. April 2013: Robert Lewandowski hat soeben sein viertes Tor gegen Real Madrid erzielt. In einem einzigen Spiel.(Bild: AFP)

Hinter Messi und Ronaldo
Mit dem Doppelpack gegen Newcastle unter der Woche fixierte der Dauerbrenner jetzt seine Champions-League-Tore 108 und 109. In insgesamt 142 Spielen. In der (bisher) ewigen Bestenliste liegt der damit auf Rang drei – hinter Lionel Messi (129 Tore in 163 Spielen) und Cristiano Ronaldo (140 Tore in 183 Spielen). Zur Einordnung: Österreichs aktuell erfolgreichster Torschütze in der Champions League ist David Alaba. Er traf im Laufe der Jahre für Real Madrid und Bayern München insgesamt sechsmal.

Zurück zu Lewandowski: Obwohl offensichtlich jederzeit gut für Tore, scheint sich Barca noch nicht so recht sicher zu sein, wie mit dem Altmeister umgegangen wird. Der Vertrag läuft im Sommer aus. An Top-Angeboten – aus buchstäblich aller Welt – dürfte es dem im August 38 Jahre alt werdenden Polen nicht fehlen. Medial kolportierterweise will er aber bei Barca bleiben. Gegebenenfalls auch für weniger Geld, als er sonst wo abstauben könnte. Bewerbungsunterlagen für einen neuen Vertrag hätte er gegen Newcastle ja geliefert.

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