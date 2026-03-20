Lewandowskis CL-Bilanz: Das schaffte noch keiner

Zurück zu Lewandowski: Obwohl offensichtlich jederzeit gut für Tore, scheint sich Barca noch nicht so recht sicher zu sein, wie mit dem Altmeister umgegangen wird. Der Vertrag läuft im Sommer aus. An Top-Angeboten – aus buchstäblich aller Welt – dürfte es dem im August 38 Jahre alt werdenden Polen nicht fehlen. Medial kolportierterweise will er aber bei Barca bleiben. Gegebenenfalls auch für weniger Geld, als er sonst wo abstauben könnte. Bewerbungsunterlagen für einen neuen Vertrag hätte er gegen Newcastle ja geliefert.