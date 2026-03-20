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Tickets für den Sci-Fi Hit „Der Astronaut“ holen

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20.03.2026 08:00
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Seit heute ist der neue Science Fiction Hit „Der Astronaut – Project Hail Mary“ mit Hollywood Star Ryan Gosling in der Hauptrolle in den Kinos. Zum Kinostart verlosen wir Kinogutscheine sowie die Buchvorlage zum Kinofilm. 

Der Naturwissenschaftslehrer Ryland Grace (Ryan Gosling) wacht eines Tages auf einem Raumschiff auf – Lichtjahre von zu Hause entfernt und ohne Erinnerung daran, wer er ist oder wie er dorthin gekommen ist. Als sein Gedächtnis nach und nach zurückkehrt, findet er heraus, was seine Mission ist: Er soll das Rätsel um eine mysteriöse Substanz lösen, die dazu führt, dass die Sonne erlischt. Um alles und jeden auf der Erde vor dem Aussterben zu bewahren, muss er auf sein wissenschaftliches Fachwissen und einige unorthodoxe Ideen zurückgreifen. Dabei führt eine unerwartete Freundschaft dazu, dass er all dies vielleicht nicht ganz allein tun muss…

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Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost zum Kinostart 3x2 Kinotickets sowie jeweils das Buch zum Film. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 27. März, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

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