EZB-Räte erhöhen Leitzins wohl im April

Das mache eine restriktivere Geldpolitik wahrscheinlich notwendig. Derzeit liegt der Leitzins bei 2,15 Prozent, dieser Wert ist bereits seit Juni 2025 gültig. Nagel erinnerte an den starken Anstieg der Inflation aufgrund des Kriegsbeginns in der Ukraine 2022. Damals stand die EZB in der Kritik, den Preisschub lange unterschätzt zu haben. Die Inflation im Euroraum schnellte zeitweise auf mehr als zehn Prozent hoch. Nagel sagte, dass die damaligen Erfahrungen eine wichtige Rolle spielen, auch wenn sich die EZB heute in einer besseren Ausgangslage befinde.