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Steigende Inflation

EZB-Räte erhöhen Leitzins wohl im April

Wirtschaft
20.03.2026 09:18
Im April könnte die Europäische Zentralbank wegen schlechterer Inflationsaussichten den Leitzins ...
Im April könnte die Europäische Zentralbank wegen schlechterer Inflationsaussichten den Leitzins erhöhen (Symbolbild).(Bild: Krone kreativ)
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Von krone.at

Die Europäische Zentralbank (EZB) könnte den Leitzins im April erhöhen. „Nach aktuellem Stand ist es denkbar, dass sich die mittelfristigen Inflationsaussichten verschlechtern und die Inflationserwartungen nachhaltig steigen (...)“, sagte Bundesbankpräsident Joachim Nagel am Freitag.

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Das mache eine restriktivere Geldpolitik wahrscheinlich notwendig. Derzeit liegt der Leitzins bei 2,15 Prozent, dieser Wert ist bereits seit Juni 2025 gültig. Nagel erinnerte an den starken Anstieg der Inflation aufgrund des Kriegsbeginns in der Ukraine 2022. Damals stand die EZB in der Kritik, den Preisschub lange unterschätzt zu haben. Die Inflation im Euroraum schnellte zeitweise auf mehr als zehn Prozent hoch. Nagel sagte, dass die damaligen Erfahrungen eine wichtige Rolle spielen, auch wenn sich die EZB heute in einer besseren Ausgangslage befinde.

Zuverlässigere Daten werde man wohl bei der nächsten Sitzung des Rats in sechs Wochen haben, sagte das Mitglied. Die Europäische Zentralbank werde die Entwicklungen aufmerksam beobachten, sagte das lettische Ratsmitglied Martins Kazak. Bereits am Vortag hatte EZB-Präsidentin Christin Lagarde gesagt, dass der Krieg im Nahen Osten zu deutlich unsicheren Aussichten geführt habe. Er drohe die Inflation anzuheizen und die Wirtschaft zu bremsen.

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Die Amtszeit von Chefin Lagarde endet im Oktober 2027. Über die Nachfolge der Französin wird bereits spekuliert, im Gespräch sind etwa die Deutschen Joachim Nagel und EZB-Direktorin Isabel Schnabel.

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