Bewusstlos geschlagen: Polizei sucht diesen Mann!

In der U-Bahn-Linie U2 kam es am Abend des 6. September in Wien zu einem heftigen Zwischenfall: Ein bisher unbekannter Mann soll einen Fahrgast (55) mit voller Wucht ins Gesicht geschlagen haben. Laut Zeugen war ein Streit über die Lautstärke des Täters vorausgegangen. Jetzt wurde ein Foto des Verdächtigen veröffentlicht!