Bewusstlos geschlagen: Polizei sucht diesen Mann!

In der U-Bahn-Linie U2 kam es am Abend des 6. September in Wien zu einem heftigen Zwischenfall: Ein bisher unbekannter Mann soll einen Fahrgast (55) mit voller Wucht ins Gesicht geschlagen haben. Laut Zeugen war ein Streit über die Lautstärke des Täters vorausgegangen. Jetzt wurde ein Foto des Verdächtigen veröffentlicht!
Der Geschädigte stürzte nach dem Faustschlag zu Boden und blieb bewusstlos liegen. Passanten alarmierten sofort die Polizei, während der Täter aus dem Stationsgebäude der Station Seestadt floh. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte der Mann bislang nicht gefasst werden.
Mann erlitt schwere Kopfverletzung
Das Opfer wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht.
Die Wiener Polizei veröffentlichte nun ein Lichtbild des Tatverdächtigen und bittet die Bevölkerung um Hinweise. Auch anonyme Meldungen sind möglich. Wer Angaben machen kann, soll sich beim Kriminalreferat der Polizeiinspektion Sonnenallee unter der Telefonnummer 01-31310-66448 melden.
