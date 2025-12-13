Vorteilswelt
Herzmassage und Defi

Polizisten schildern: „Haben um Leben gekämpft“

Salzburg
13.12.2025 10:30
Salzburgs Lebensretter-Trio: Der Taxenbacher Kommandant Markus Hettegger, Lena Eder und Philipp ...
Salzburgs Lebensretter-Trio: Der Taxenbacher Kommandant Markus Hettegger, Lena Eder und Philipp Wimmer.(Bild: Kerstin Jönsson)

Drei Polizisten aus Taxenbach reanimierten eine junge Belgierin (18) in ihrer Unterkunft. Die drei sind nun Salzburgs Lebensretter für das Jahr 2025. Im Rahmen von Österreichs Heldinnen und Helden werden sie noch im Dezember offiziell geehrt. 

Der 12. April 2025 bleibt für die drei Lebensretter unvergessen. Der Alarm ging um sieben Uhr früh bei der Polizei ein. „Wir sind sofort zum Auto. Zum Glück waren wir nur ein paar Minuten entfernt“, schildert Kommandant Markus Hettegger – froh, dass die Streifenwagen seit Kurzen mit Defibrillatoren ausgestattet sind.

Ein junger Belgier war in einer Unterkunft neben seiner 18-jährigen, reglosen Freundin wach geworden. Der 19-Jährige wählte sofort den Notruf. Dann ging alles sehr schnell. Hettegger: „Ich weiß noch, dass ich gerufen habe: Sie atmet nicht mehr! Dann habe mich hingekniet und mit der Herz-Druck-Massage begonnen. Wir haben gekämpft.“

Die Kollegen Philipp Wimmer und Lena Eder, im Frühjahr noch Polizeischülerin, klappten währenddessen den Defi auf. Bei Schulungen werden Polizisten gut darauf vorbereitet.

Gut, dass Streifenwagen mit Defibrillatoren ausgerüstet sind.
Gut, dass Streifenwagen mit Defibrillatoren ausgerüstet sind.(Bild: Kerstin Jönsson)

Hettegger: „Man funktioniert in so einer Situation einfach.“ Die drei Beamten holten die Frau zurück ins Leben. „Nach drei Stromstößen hat sie zu röcheln begonnen“, so die Lebensretter. Notarzt und Sanitäter übernahmen schließlich.Junge Belgierin hat nun Herzschrittmacher Die 18-Jährige wurde ins Krankenhaus nach Schwarzach gebracht. Die gute Nachricht: Ihre Lage stabilisierte sich rasch. Die drei Polizisten waren auch mehrfach in Kontakt mit der Familie.

Die junge Frau wurde in ihre Heimat überstellt, dort diagnostizierten Ärzte einen angeborenen und bis zum Notfall unentdeckten Herzfehler. Mittlerweile kann sie mit einem Herzschrittmacher ein normales Leben führen. Der Vater des Mädchens dankte den Beamten kurz nach dem Zwischenfall. Stolz dürfen sie sein: „Wir sind sonst bei den Einsätzen mit viel Negativem konfrontiert. Hier können wir zeigen, was unser Berufsstand alles leisten kann“, betont Polizist Hettegger.

Das Lebensretter-Trio wurde im Rahmen von „Österreichs Heldinnen und Helden“ von Bundeskanzleramt, ORF und Krone für Salzburg ausgewählt. Am 18. Dezember (21.05 Uhr) werden die Helden auf ORF 2 präsentiert.

