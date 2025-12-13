Polizisten schildern: „Haben um Leben gekämpft“

Die junge Frau wurde in ihre Heimat überstellt, dort diagnostizierten Ärzte einen angeborenen und bis zum Notfall unentdeckten Herzfehler. Mittlerweile kann sie mit einem Herzschrittmacher ein normales Leben führen. Der Vater des Mädchens dankte den Beamten kurz nach dem Zwischenfall. Stolz dürfen sie sein: „Wir sind sonst bei den Einsätzen mit viel Negativem konfrontiert. Hier können wir zeigen, was unser Berufsstand alles leisten kann“, betont Polizist Hettegger.