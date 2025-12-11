Party rund um die besten Schlagzeilen von 2025

Die „Krone“ lud auf Gut Aiderbichl zum illustren Jahresrückblick und der Präsentation des neuen Schlagzeilenbuches. Die Gäste blätterten in Nachrichten, herzten die Tiere. Und Schlager-Star Chris Steger heizte mit seinem Song „Zefix“ ein.
Das Sicherheits-Debakel bei der Festspiel-Eröffnung, drei aufständische Nonnen und Länderchefs, die sich Fünf-Sterne-Luxus während eines Arbeitswochenendes gönnten – das waren nur drei Schlagzeilen, die das Jahr 2025 medial beherrschten. Auf der großen Schlagzeilen-Party am Donnerstagabend auf Gut Aiderbichl ließ die „Krone“ das ereignisreiche Jahr Revue passieren.
Obendrauf gab es für jeden Gast das neue Schlagzeilenbuch mit nach Hause zu nehmen. Gastgeber Salzburg-„Krone“-Chefredakteur Claus Pándi und Gut Aiderbichl-Chef Dieter Ehrengruber hatten ein genaues Auge drauf.
In der 36. Ausgabe des Buches hat die „Krone“ die bewegendsten, spannendsten und spektakulärsten Geschichten aus Salzburg und dem Rest Österreichs gesammelt. Manch ein Party-Gast entdeckte sich am Donnerstagabend gar selber in dem 143 Seiten dicken Band.
„Ich bin da wirklich auch drin mit meiner Moderations-Premiere beim ORF – das ist toll!“, zeigte sich Lisa-Marie Friedle begeistert. Noch begeisterter zeigte sich die 23-Jährige nur von den frei laufenden Tieren rund um den Weihnachtsmarkt auf dem Tierrettungshof. Papa DJ Ötzi hatte etwas mehr Berührungsängste, zeigte sich während des Fotoshootings mit den Aiderbichl-Lamas aber trotzdem tapfer.
Die kuscheligen Vierbeiner erst gar nicht mehr loslassen wollte Landeshauptfrau Karoline Edtstadler. Ihren eigenen Hund Struppi hatte die 44-Jährige am Donnerstagabend zuhause gelassen. Es musste also Kuschel-Ersatz in Form der geretteten Hunde von Gut Aiderbichl gefunden werden.
„Das ist ja wie in den guten alten Zeiten“, schlussfolgerte der ehemalige „Salzburg Krone“-Salzburg-Chefredakteur Hans Peter Hasenöhrl beim Anblick der illustren Gästeschar und des neuen „Krone“-Schlagzeilenbuches. Lange durften die Gäste das Buch aber nicht in der Hand halten. Denn das Programm des Abends war dicht gedrängt: Nach dem Glühweinempfang im Innenhof von Gut Aiderbichl ging es hinein in die wohlig warme Veranstaltungshalle.
Chris Steger sorgte für musikalische Untermalung
Schlagersänger Chris Steger wurde es dort kurz besonders heiß. Nicht wegen der Wärme, sondern weil die Bühnentechnik für den Auftritt vor den rund 200 Gästen nicht so wollte wie geplant. Ganz Profi ließ Steger das Publikum natürlich nichts davon merken. Seinen Hit „Zefix“ gab er bravourös zum Besten, danach übernahm ein DJ die musikalische Untermalung des Abends.
Über etwas mehr Zeit zum Plaudern freute sich Spar-Aufsichtsratschef Gerhard Drexel. Er schwelgte in Erinnerungen und teilte Anekdoten aus den vergangenen Jahrzehnten: „Ich bin von der ersten Schlagzeilen-Party an immer dabei gewesen“. Auch Salzburger Land Tourismus-Chef Leo Bauernberger war sozusagen Stammgast: auch bei ihm zuhause türmen sich schon ein paar Schlagzeilenbücher der vergangenen Jahre.
