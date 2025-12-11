Party rund um die besten Schlagzeilen von 2025

Chris Steger sorgte für musikalische Untermalung

Schlagersänger Chris Steger wurde es dort kurz besonders heiß. Nicht wegen der Wärme, sondern weil die Bühnentechnik für den Auftritt vor den rund 200 Gästen nicht so wollte wie geplant. Ganz Profi ließ Steger das Publikum natürlich nichts davon merken. Seinen Hit „Zefix“ gab er bravourös zum Besten, danach übernahm ein DJ die musikalische Untermalung des Abends.