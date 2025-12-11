So erlebte „Kebab-König“ den wilden Messer-Angriff

Schock in Bruck! „Ein Mann ist mit einem Messer bewaffnet hereingekommen und hat geschrien. Ich hatte Todesangst. Dann ist alles so schnell gegangen“, ist die Sevda Sahin, Betreiberin der Imbissbude „Königs Imbiss“ nach wie vor entsetzt. Denn Mittwoch zur Mittagszeit steht Sevda hinter der Theke, ihr Mann Kemal Sahin sitzt mit zwei Gästen an einem kleinen Tisch und unterhält sich.