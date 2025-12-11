So erlebte „Kebab-König“ den wilden Messer-Angriff

Die Aufstellung: So startet Salzburg bei Freiburg!
Europa League
Mit einer Holzbank schlug Kemal Sahin am Mittwoch einen Messer-Angreifer (22) in die Flucht. Dann jagte er ihm mit dem Auto hinterher. Die „Krone“ hat den Betreiber von Königs Imbiss in Bruck (Salzburg) getroffen und nach seinen Motiven gefragt. Dabei erzählt der 46-Jährige, dass der junge Mann ihn bereits früher verbal attackierte ...
Schock in Bruck! „Ein Mann ist mit einem Messer bewaffnet hereingekommen und hat geschrien. Ich hatte Todesangst. Dann ist alles so schnell gegangen“, ist die Sevda Sahin, Betreiberin der Imbissbude „Königs Imbiss“ nach wie vor entsetzt. Denn Mittwoch zur Mittagszeit steht Sevda hinter der Theke, ihr Mann Kemal Sahin sitzt mit zwei Gästen an einem kleinen Tisch und unterhält sich.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.