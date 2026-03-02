Mit der KI in einer Stunde zu 40.000 Euro am Konto

Ein ÖLV-Quartett bleibt für die Hallen-WM übrig
Auch Gogl-Walli out
Künstliche Intelligenz (KI) hat längst im Alltag der meisten Unternehmen ihren Platz gefunden. Während die Nutzung steigt, bleiben die Ängste, vor allem vor Datenmissbrauch, vorhanden. Die Post hat nun eine Umfrage zur Nutzung von KI durchgeführt. Und präsentierte spannende Ergebnisse.
Sie wollen sich ein Auto kaufen und haben nicht das nötige Bargeld auf Ihrem Konto? Ein Konsumkredit ermöglicht den Kauf. Während Sie in der Vergangenheit noch von ihrem Bankberater auf Herz und Nieren geprüft wurden, können Sie sich nun bis zu 40.000 Euro ganz einfach von der Couch zuhause holen. „Und das innerhalb von einer Stunde“, bestätigt Barbara Potisk-Eibensteiner, Finanzvorständin der Österreichischen Post AG.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.