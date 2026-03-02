Mit der KI in einer Stunde zu 40.000 Euro am Konto

Sie wollen sich ein Auto kaufen und haben nicht das nötige Bargeld auf Ihrem Konto? Ein Konsumkredit ermöglicht den Kauf. Während Sie in der Vergangenheit noch von ihrem Bankberater auf Herz und Nieren geprüft wurden, können Sie sich nun bis zu 40.000 Euro ganz einfach von der Couch zuhause holen. „Und das innerhalb von einer Stunde“, bestätigt Barbara Potisk-Eibensteiner, Finanzvorständin der Österreichischen Post AG.