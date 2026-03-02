Warum diese PS-Revolution kein laues Lüftchen ist

„Wir dürfen uns nicht alles gefallen lassen“
Rapids Katzer
Auf Fans und Fahrer der Formel 1 wartet heuer eine regelrechte Flut an Neuerungen. Kritiker meldeten sich schon im Vorfeld lauthals zu Wort. Im australischen Melbourne schlägt am Wochenende die Stunde der Wahrheit.
Alles neu macht in der Formel 1 nicht der Mai, sondern schon der März. Das Fahrerlager schlägt diese Woche seine Zelte in Melbourne auf und mit im Gepäck sind zahlreiche Neuerungen, die schon im Vorfeld Kritiker auf den Plan rufen. So sieht etwa Bernie Ecclestone die „Gefahr, dass wir Fans verlieren“. F1-Boss Stefano Domenicali verspricht aber: „Es wird unglaublichen Motorsport und viel Action geben.“ Das ist 2026 neu:
