Warum diese PS-Revolution kein laues Lüftchen ist

Alles neu macht in der Formel 1 nicht der Mai, sondern schon der März. Das Fahrerlager schlägt diese Woche seine Zelte in Melbourne auf und mit im Gepäck sind zahlreiche Neuerungen, die schon im Vorfeld Kritiker auf den Plan rufen. So sieht etwa Bernie Ecclestone die „Gefahr, dass wir Fans verlieren“. F1-Boss Stefano Domenicali verspricht aber: „Es wird unglaublichen Motorsport und viel Action geben.“ Das ist 2026 neu: