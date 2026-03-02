Auch Sportler wurden vom Kriegschaos erfasst

Ein Turniersieg kann auch unangenehme Konsequenzen haben. Da hatte der russische Tennisstar Daniil Medwedew in Dubai endlich seinen Fluch abgeschüttelt, erstmals ein Event zum zweiten Mal gewonnen. Doch dann gerieten er und einige andere Profis, die in dem Turnier weit gekommen waren, in einen Kollateralschaden des US-Angriffs auf die USA.