„Absage des Irans wäre für FIFA am einfachsten“

Was passiert mit dem Iran bei der Fußball-WM? Politikwissenschaftler Peter Filzmaier sagt: „Theoretisch könnte es am 3. Juli in Dallas im 1/16-Finale zum Duell USA gegen den Iran kommen. Dafür müssten die Amerikaner in der Gruppe D und die Iraner in der Gruppe G jeweils Zweiter werden. Das wäre das größtmögliche Hochrisikospiel mit maximaler politischer Brisanz.“