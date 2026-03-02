Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Fußball-WM in den USA:

„Absage des Irans wäre für FIFA am einfachsten“

Fußball International
02.03.2026 18:30
Iran hat sich sportlich für die Fußball-WM qualifiziert. Hinter der Teilnahme steht wegen des ...
Iran hat sich sportlich für die Fußball-WM qualifiziert. Hinter der Teilnahme steht wegen des Kriegs im Nahen Osten derzeit aber ein großes Fragezeichen.(Bild: AFP/ATTA KENARE)
Porträt von Matthias Mödl
Von Matthias Mödl

Politikwissenschaftler Peter Filzmaier erklärt, warum der Krieg im Nahen Osten auch für die Fußball-WM mehr als kompliziert ist und wieso FIFA-Boss Gianni Infantino schon jetzt Bauchweh hat.

0 Kommentare

Was passiert mit dem Iran bei der Fußball-WM? Politikwissenschaftler Peter Filzmaier sagt: „Theoretisch könnte es am 3. Juli in Dallas im 1/16-Finale zum Duell USA gegen den Iran kommen. Dafür müssten die Amerikaner in der Gruppe D und die Iraner in der Gruppe G jeweils Zweiter werden. Das wäre das größtmögliche Hochrisikospiel mit maximaler politischer Brisanz.“

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
02.03.2026 18:30
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
417.189 mal gelesen
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
403.212 mal gelesen
Ausland
Neue Angriffe? Trump kündigt „große Welle“ an
286.721 mal gelesen
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
3893 mal kommentiert
Ausland
Neue Angriffe? Trump kündigt „große Welle“ an
3127 mal kommentiert
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
1295 mal kommentiert
Mehr Fußball International
Krone Plus Logo
Fußball-WM in den USA:
„Absage des Irans wäre für FIFA am einfachsten“
Üble Schiri-Schelte
„Wo ist der Blödmann?“ Bayer-Boss sorgt für Wirbel
Krone Plus Logo
WM-Countdown
„Wir beginnen dem Projekt viel Leben einzuhauchen“
Traumtore im Video
0:2 – doch dann dreht Lionel Messi richtig auf
Argentinien – Spanien
Iran-Konflikt: Prestigeduell in Katar wackelt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf