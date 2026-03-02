„Absage des Irans wäre für FIFA am einfachsten“

„Wir dürfen uns nicht alles gefallen lassen“
Rapids Katzer
Politikwissenschaftler Peter Filzmaier erklärt, warum der Krieg im Nahen Osten auch für die Fußball-WM mehr als kompliziert ist und wieso FIFA-Boss Gianni Infantino schon jetzt Bauchweh hat.
Was passiert mit dem Iran bei der Fußball-WM? Politikwissenschaftler Peter Filzmaier sagt: „Theoretisch könnte es am 3. Juli in Dallas im 1/16-Finale zum Duell USA gegen den Iran kommen. Dafür müssten die Amerikaner in der Gruppe D und die Iraner in der Gruppe G jeweils Zweiter werden. Das wäre das größtmögliche Hochrisikospiel mit maximaler politischer Brisanz.“
