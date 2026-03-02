Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Rapids Katzer

„Wir dürfen uns nicht alles gefallen lassen“

Fußball National
02.03.2026 18:30
Rapid gab in Altach zwei Punkte, vorerst das Top-6-Ticket her.
Rapid gab in Altach zwei Punkte, vorerst das Top-6-Ticket her.(Bild: APA/DIETMAR STIPLOVSEK)
Porträt von Rainer Bortenschlager
Von Rainer Bortenschlager

Rapid hadert mit dem 1:1, dem vergebenem Matchball im Ländle im Kampf um die Top 6. Dennoch könnte in der letzten Runde sogar eine Pleite gegen Salzburg reichen, zumindest ein Punkt scheint aber notwendig. Hütteldorf erwartet am Sonntag eine Nervenschlacht. Mit gesperrten Sektoren, zwei „neuen“ Ausfällen und einer möglichen „Verstärkung“...

0 Kommentare

„Ich zähle nicht zu den Menschen, die glauben, dass wir Salzburg nicht schlagen können. Man sieht bei uns eine Leistungssteigerung“, bleibt Markus Katzer auch nach dem 1:1 im Ländle positiv. Was, wäre, wenn – sprich was ein Frühjahr in den Flop 6 für Rapid bedeuten würde – kommentiert der Sportchef nicht.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball National
02.03.2026 18:30
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
417.189 mal gelesen
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
403.212 mal gelesen
Ausland
Neue Angriffe? Trump kündigt „große Welle“ an
286.721 mal gelesen
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
3893 mal kommentiert
Ausland
Neue Angriffe? Trump kündigt „große Welle“ an
3127 mal kommentiert
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
1295 mal kommentiert
Mehr Fußball National
Krone Plus Logo
Rapids Katzer
„Wir dürfen uns nicht alles gefallen lassen“
Alle Treffer im Video
Bundesliga: Wählen Sie hier das Tor der 21. Runde
Hier im Video
Highlights: GAK befreit sich im Abstiegskampf
Hier im Video
Highlights: Austria und LASK nach Remis oben dabei
WAC – Sturm im Video
Highlights: 2:0 verspielt, Rote Karte, zwei Elfer
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf