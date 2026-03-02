„Wir dürfen uns nicht alles gefallen lassen“

„Ich zähle nicht zu den Menschen, die glauben, dass wir Salzburg nicht schlagen können. Man sieht bei uns eine Leistungssteigerung“, bleibt Markus Katzer auch nach dem 1:1 im Ländle positiv. Was, wäre, wenn – sprich was ein Frühjahr in den Flop 6 für Rapid bedeuten würde – kommentiert der Sportchef nicht.