„Wir dürfen uns nicht alles gefallen lassen“
Rapids Katzer
Rapid hadert mit dem 1:1, dem vergebenem Matchball im Ländle im Kampf um die Top 6. Dennoch könnte in der letzten Runde sogar eine Pleite gegen Salzburg reichen, zumindest ein Punkt scheint aber notwendig. Hütteldorf erwartet am Sonntag eine Nervenschlacht. Mit gesperrten Sektoren, zwei „neuen“ Ausfällen und einer möglichen „Verstärkung“...
„Ich zähle nicht zu den Menschen, die glauben, dass wir Salzburg nicht schlagen können. Man sieht bei uns eine Leistungssteigerung“, bleibt Markus Katzer auch nach dem 1:1 im Ländle positiv. Was, wäre, wenn – sprich was ein Frühjahr in den Flop 6 für Rapid bedeuten würde – kommentiert der Sportchef nicht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.