Csello-Mühle: Eigentümer ziehen Jahresbilanz

Trotz fehlender Einblicke in wirtschaftliche Kennzahlen der beliebten burgenländischen Kunst-, Kultur-, Gastronomie- und Eventloction Csello-Mühle ziehen die Eigentümer ein positives Fazit und blicken mit neuen Konzepten optimistisch in die Saison 2026.
Das Jahr 2025 neigt sich dem Ende zu. Das merkt man auch am Veranstaltungskalender der Csello-Mühle in Oslip. Vor Kurzem ließen „Maschek“ die vergangenen zwölf Monate humorvoll Revue passieren. Sieben größere Events – darunter ein (bereits ausverkauftes) Turbobier-Konzert mit Marco Pogo und die „Jukebox Christmas Party“ im Stil der 1950er- und 1960er-Jahre – stehen noch an. Dann ist das Jahr so gut wie gelaufen.
Seit Mario und Ulrike Müller aus Siegendorf vor drei Jahren die Cselley-Mühle erworben haben, hat das Unternehmerpaar rund zwölf Millionen Euro in die Neuaufstellung und Renovierung der jetzigen Csello-Mühle investiert. Informationen darüber, wie profitabel das Projekt seither ist, gibt es keine. Auch Angaben zu Umsatzzahlen, zur Besucherfrequenz oder Auslastungsrate in den Zimmern, Suiten und Chalet wurden bisher nicht publik gemacht.
Da das Csello von der Mario Müller Privatstiftung betrieben wird, besteht auch keine Verpflichtung, finanzielle Kennzahlen öffentlich darzulegen. Dennoch ist die Frage legitim, wie zufrieden das Unternehmerpaar mit der Entwicklung ihrer Kunst-, Kultur-, Gastronomie- und Eventlocation ist.
„Spüren allgemeine Teuerung“
„Für uns ist Kunst und Kultur kein wirtschaftlicher Faktor, sondern eine Leidenschaft, die man in Zahlen nicht messen kann. Natürlich merken auch wir die allgemeine Teuerung und das veränderte Konsumverhalten der Gäste. Umso dankbarer sind wir all jenen, die uns auch in herausfordernden Zeiten die Treue halten“, so die Müllers.
Beliebte Hochzeitslocation
Im Team habe man 2025 „Großartiges geleistet“ und blicke „mit Stolz auf ein erfolgreiches Jahr“ zurück. Es sei geprägt gewesen von unvergesslichen Momenten – ob im Stadl, im Kellertheater oder bei stimmungsvollen Open-Air-Veranstaltungen im Arkadenhof. „Auch einige Brautpaare haben sich in diesem besonderen Ambiente das Jawort gegeben. Darüber hinaus fanden in unseren Räumlichkeiten Firmenfeiern, Präsentationen und renommierte Preisverleihungen statt. Auch an veranstaltungsfreien Tagen konnten viele Besucher in unserem Csello-Restaurant, der Hofschenke und der Weinbar das einzigartige Flair der Mühle erleben.“
Das kommt im neuen Jahr
Auch 2026 wollen die Eigentümer das Angebot für alle Altersgruppen attraktiv gestalten: „Nick Treadwells Art Galerie wird sich mit einem neuen Konzept präsentieren, das unseren Gästen seine Geschichte und Persönlichkeit auf besondere Weise näherbringt. Einen weiteren Schwerpunkt setzen wir auf die kroatische Volkskultur, indem wir die Tamburizza-Abende noch weiter forcieren werden. Auch Kabaretts und Konzerte bleiben Fixpunkte des neuen Jahresprogramms.“
