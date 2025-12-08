Csello-Mühle: Eigentümer ziehen Jahresbilanz

Beliebte Hochzeitslocation

Im Team habe man 2025 „Großartiges geleistet“ und blicke „mit Stolz auf ein erfolgreiches Jahr“ zurück. Es sei geprägt gewesen von unvergesslichen Momenten – ob im Stadl, im Kellertheater oder bei stimmungsvollen Open-Air-Veranstaltungen im Arkadenhof. „Auch einige Brautpaare haben sich in diesem besonderen Ambiente das Jawort gegeben. Darüber hinaus fanden in unseren Räumlichkeiten Firmenfeiern, Präsentationen und renommierte Preisverleihungen statt. Auch an veranstaltungsfreien Tagen konnten viele Besucher in unserem Csello-Restaurant, der Hofschenke und der Weinbar das einzigartige Flair der Mühle erleben.“