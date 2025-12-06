Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Umstrittenes Dekret

US-Geburtsrecht wird Fall für Obersten Gerichtshof

Außenpolitik
06.12.2025 12:43
Der Oberste Gerichtshof der USA wird sich bald mit dem Geburtsrecht befassen (Symbolbild).
Der Oberste Gerichtshof der USA wird sich bald mit dem Geburtsrecht befassen (Symbolbild).(Bild: stock.adobe.com)

Der Supreme Court wird sich damit befassen, ob es rechtmäßig ist oder nicht, Neugeborenen in den USA die Staatsbürgerschaft zu verweigern. Die Regierung hat den Obersten Gerichtshof darum gebeten, sich mit dem umstrittenen Dekret von US-Präsident Donald Trump zu beschäftigen.

0 Kommentare

Bisher gilt in den USA das Geburtsortsprinzip: Alle Menschen, die in den Vereinigten Staaten geboren werden und der amerikanischen Gerichtsbarkeit unterstehen, sind automatisch Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, unabhängig vom Aufenthaltsstatus ihrer Eltern.

Trump hat dieses Prinzip bereits unmittelbar nach seiner Rückkehr ins Weiße Haus infrage gestellt: Er unterzeichnete ein Dekret, das Kindern die Staatsbürgerschaft verweigern soll, deren Mütter bei der Geburt keinen dauerhaften Aufenthaltsstatus hatten oder sich nur vorübergehend legal in den USA aufhielten wie etwa Touristinnen und Studentinnen. Voraussetzung ist außerdem, dass der Vater weder US-Bürger ist noch eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis hat.

Lesen Sie auch:
Der Supreme Court in Washington schränkte die Möglichkeit einzelner US-Bundesrichter ein, ...
Blockaden von Richtern
Trump frohlockt über „gewaltigen Sieg“ vor Gericht
27.06.2025
Gegen die Verfassung
US-Bürger durch Geburt: Trump will Gesetz aufheben
30.10.2018

Juristisches Tauziehen seit Sommer
Der Vorstoß stieß in den USA auf viel Widerstand und beschäftigte bereits verschiedene Gerichte. Trump hatte im Sommer einen Erfolg vor dem Supreme Court erzielt. Damals entschied das Gericht, dass die Anordnungen von Bundesrichterinnen und Bundesrichtern teilweise ausgesetzt werden, die das Dekret vorläufig komplett gestoppt hatten. Das hätte wahrscheinlich die Befugnisse der unteren Instanzen überschritten, hieß es.

Nun steht erstmals die Verfassungsmäßigkeit an sich im Fokus.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Gianni Infantino posierte mit Donald Trump, Claudia Sheinbaum und Mark Carney  (von li. nach ...
Seitenhieb live im TV
WM-Auslosung: „Dieser Mann kennt kein Schamgefühl“
Der wirtschaftliche sowie der Imageschaden wiegen in der Hauptsaison schwer.
Gast bereits erkankt
Therme in Tatzmannsdorf wegen Legionellen gesperrt
Liza Ulitzka wollte mit ihren Kindern einem religiösen Fanatiker entfliehen – dann wurden ihre ...
Justiz nicht zuständig
Ex-Mann hält Lily (8) und Noah (6) in Ägypten fest
Schulleitungen verbringen derzeit ungefähr ein Drittel ihrer Arbeitszeit mit bürokratischen ...
Pläne präsentiert
So sollen Schulen bei Bürokratie entlastet werden
Zwei Verhaftungen
Bombenalarm in England: Rund 200 Häuser evakuiert
Top-3

Gelesen

Ausland
Das ist die jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt
135.906 mal gelesen
Früher tanzte sie in Salzburg, heute ist die Milliardärin in den USA.
Oberösterreich
„Eigentlich ist dieses Wirtshaus eine Goldgrube“
127.783 mal gelesen
Das Gründerzeithaus soll auch künftig eine Bühne für Wirtshauskultur sein.
Wirtschaft
Trotz Milliardengewinn will Konzern Nulllohnrunde
116.416 mal gelesen
Die Gewerkschaft will die Nulllohnrunde nicht akzeptieren.
Mehr Außenpolitik
Umstrittenes Dekret
US-Geburtsrecht wird Fall für Obersten Gerichtshof
Sängerin wehrt sich
USA nutzen Popstar Carpenter für Migranten-Video
Heute gewählt
Ein Bürgermeister mit „Ablaufdatum“?
Antrag bei Ministerium
Blaue Landesräte bekommen weniger Zuwanderer
ÖVP-Spitzen fordern:
Gesetzlicher Nikolobesuch soll Schule machen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf