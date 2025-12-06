US-Geburtsrecht wird Fall für Obersten Gerichtshof

Trump hat dieses Prinzip bereits unmittelbar nach seiner Rückkehr ins Weiße Haus infrage gestellt: Er unterzeichnete ein Dekret, das Kindern die Staatsbürgerschaft verweigern soll, deren Mütter bei der Geburt keinen dauerhaften Aufenthaltsstatus hatten oder sich nur vorübergehend legal in den USA aufhielten wie etwa Touristinnen und Studentinnen. Voraussetzung ist außerdem, dass der Vater weder US-Bürger ist noch eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis hat.