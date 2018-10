US-Bürger durch Geburt: Trump will Gesetz aufheben

Bislang erhielten alle Kinder, die auf US-amerikanischem Boden geboren wurden, automatisch die Staatsbürgerschaft. Das will Präsident Donald Trump nun ändern: In einem Interview mit „Axios on HBO“ sagte er, dass er dazu eine Durchführungsverordnung erlassen will. Diese Maßnahme würde einen Passus der Verfassung außer Kraft setzen, der seit 150 Jahren gilt, in dem es heißt: „Alle Personen, die in den Vereinigten Staaten geboren oder eingebürgert wurden und die der Rechtsprechung unterliegen, sind Bürger der Vereinigten Staaten.“