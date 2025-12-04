Gesetzesentwurf für Datenschützer „Feigenblatt“

Ein Entwurf, der kommende Woche im Nationalrat beschlossen werden soll, ist für die Datenschützer lediglich ein „parlamentarisches Feigenblatt.“ Dieser unterscheide sich nämlich kaum von jenem aus 2024, gegen den sich SPÖ, NEOS und FPÖ klar positionierten. Für epicenter.works ist der Grund für das Umdenken der Roten und Pinken klar: „Zwölf Monate und einen Platz in der Regierung später, ist von dieser lauten Kritik, bei nahezu dem gleichen Gesetz, leider wenig übrig.“