„Recht auf Reparatur“ soll gestärkt werden

Außerdem soll es durch die Neuregelung eine Reparaturverpflichtung geben. Sitzt der Hersteller außerhalb der EU, geht diese automatisch auf den Importeur oder Händler in der Union über. „Wer ein Produkt kauft, muss sich darauf verlassen können, dass es hält – und dass es repariert werden kann, wenn es doch einmal kaputtgeht“, sagte Sporrer in einer Medieninfo am Freitag.