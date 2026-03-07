Commonwealth will Andrew aus Thronfolge streichen

Grund: In den neuen „Epstein‑Files“ tauchten E-Mails auf, die zeigen sollen, dass Andrew als britischer Handelsbeauftragter geheime Informationen an Epstein weitergegeben hat. Der Vorwurf lautet: Amtsmissbrauch. Doch trotz all dieser Skandale ist eines kaum zu glauben – theoretisch könnte Andrew im absoluten Ernstfall sogar noch König werden. In der Thronfolge steht er aktuell hinter Harrys Kindern Archie und Lilibet auf Platz acht.