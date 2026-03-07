Was machen die 680 Kärntner Mesner eigentlich?

...sind in Kärntner Kirchen aktiv – noch mehr helfen in den vielen Gotteshäusern mit. Wenige sind im Hauptberuf Mesner, viele ehrenamtlich.

Mehr als 1000 katholische Gotteshäuser gibt es in Kärnten: 822 Kirchen, davon 339 Pfarr- und 465 Filialkirchen, sowie 228 Kapellen. Damit dort gefeiert werden kann, sind helfende Hände von Mesnern und Mesnerinnen notwendig. Was ihre Aufgaben sind und warum sie die Dienste gern versehen, haben sie der „Krone“ verraten.