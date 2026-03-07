Dominator Kläbo läuft in Lahti zu 110. Weltcupsieg

Olympia-Dominator Johannes Hösflot Kläbo ist auch im Weltcup weiterhin nicht zu schlagen. Der Norweger feierte am Samstag in Lahti im Langlauf-Skatingsprint seinen elften Saisonsieg, insgesamt war es der 110. Auf die geschlechterübergreifende Rekordhalterin Marit Björgen fehlen Kläbo noch vier Siege, sechs Saisonrennen stehen noch aus.