Diagnose da! Erneute Verletzungspause für Neuer

Kapitän Manuel Neuer wird dem FC Bayern München wegen einer erneuten Verletzung im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am Dienstag gegen Atalanta Bergamo fehlen. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Samstag mitteilte, erlitt der Kapitän beim 4:1 in der Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach einen kleinen Muskelfaserriss in der linken Wade. Wegen eines Faserrisses dort hatte der bald 40-jährige Torhüter schon seit Mitte Februar eine Zwangspause einlegen müssen.