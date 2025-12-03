IT-Branche: Jetzt starten Betriebsversammlungen

Auch die dritte Verhandlungsrunde für die über 90.000 Beschäftigten der IT-Branche ging am Mittwoch nach fünf Stunden ergebnislos zu Ende. Die Gewerkschaft GPA kündigte nun Betriebsversammlungen in ganz Österreich an.
Bisherige Angebote der Arbeitgeber seien „inakzeptabel“, so die Gewerkschaft. Ihr zufolge wollten die Arbeitgeber die Ist-Gehälter gar nicht und die Mindestgehälter „nur“ um 1,9 Prozent erhöhen.
„Das hat nichts mit der Realität zu tun“
„Die IT-Branche ist besser durch die Krise gekommen, als die Gesamtwirtschaft, und trotzdem wollen die Arbeitgeber nicht einmal die Inflation abgelten“, betont Sandra Steiner, Verhandlungsleiterin der Gewerkschaft GPA. „Das hat nichts mit der Realität zu tun. Wenn man versucht, uns abzuspeisen, werden wir den Druck erhöhen“, so die Gewerkschafterin weiter.
Das derzeitige Angebot der Arbeitgeber zeigt, wie wenig die Arbeit der Kollegen wertgeschätzt wird!
Gewerkschaft GPA
Die Betriebsräte der Branche wurden bereits vor der dritten Verhandlungsrunde über den Verhandlungsstand informiert. „Bereits hier hat sich klar gezeigt, dass das aktuelle Angebot der Arbeitgeber auf großes Unverständnis stößt“, berichtet Steiner.
Nächste Runde am 18. Dezember
Die Gewerkschaft GPA fordert weiterhin ein deutlich verbessertes Angebot, „das der tatsächlichen Branchenentwicklung und der Leistung der Beschäftigten entspricht“. Die nächste Verhandlungsrunde findet am 18. Dezember statt.
