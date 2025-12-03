IT-Branche: Jetzt starten Betriebsversammlungen

„Das hat nichts mit der Realität zu tun“

„Die IT-Branche ist besser durch die Krise gekommen, als die Gesamtwirtschaft, und trotzdem wollen die Arbeitgeber nicht einmal die Inflation abgelten“, betont Sandra Steiner, Verhandlungsleiterin der Gewerkschaft GPA. „Das hat nichts mit der Realität zu tun. Wenn man versucht, uns abzuspeisen, werden wir den Druck erhöhen“, so die Gewerkschafterin weiter.