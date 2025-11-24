KV-Verhandlungen in der IT-Branche „langwierig“

Neuer Abschluss in der Sicherheitsbranche

Wie berichtet, wurde am Montag eine Einigung im Handel erzielt. Auch in der Sicherheitsbranche haben sich beide Seiten in der dritten Verhandlungsrunde auf einen neuen Kollektivvertrag verständigt. Sie einigten sich auf ein Plus von durchschnittlich 3,08 Prozent für die etwa 18.000 Beschäftigten. Dabei kommt eine Gewichtung zur Anwendung: In jenen Lohngruppen, wo es mehr Beschäftigte gibt, fallen die Erhöhungen stärker aus.