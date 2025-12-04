Neustart nach Brand: „Schauen nur noch nach vorn“

Der Neubergerhof in Filzmoos (Salzburg) ist das Lebenswerk von Familie Reiter, die den Betrieb seit Generationen führt. Doch als im August 2024 ein Großbrand im Hotel wütete, war binnen weniger Stunden alles zerstört. Die Familie ließ sich aber nicht unterkriegen und kämpfte sich zurück. Heute steht der Betrieb vor der Neueröffnung.