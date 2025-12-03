6,4 Millionen Euro für Einfamilienhaus in Salzburg

Millionenshow kennt keine Grenzen

Richtig exklusiv wird es beim Blick auf die teuersten Häuser. In Salzburg-Stadt ging das Spitzenobjekt des Bundeslandes über den Tisch: Ein Einfamilienhaus wechselte um 6,36 Millionen Euro den Eigentümer. Dieser Deal ist Österreichs zweitteuerstes Einfamilienhaus im Quartal und liegt nur knapp hinter einem Kitzbüheler Haus um 6,8 Millionen Euro. Damit reiht sich Salzburg direkt neben Nobeladressen wie Reith bei Kitzbühel oder Altmünster ein.