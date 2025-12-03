Vorteilswelt
6,4 Millionen Euro für Einfamilienhaus in Salzburg

Salzburg
03.12.2025 20:30
Es ist kein Geheimnis, dass Salzburg beim österreichweiten Immobilienranking ganz vorne mitmischt. Im zweiten Quartal 2025 landet die Stadt bei den Transaktionen im Spitzenfeld – und bei den Preisen ganz oben: Ein Einfamilienhaus um 6,36 Millionen Euro zählt zu den exklusivsten Wohnobjekten in Österreich ...

Wer in Salzburg ins Grundbuch schaut, landet schnell im Millionenbereich. Im zweiten Quartal 2025 ist Salzburg-Stadt einer der heißesten Immobilienmärkte des Landes: 353 Wohnimmobilien-Transaktionen bedeuten Platz 3 österreichweit, nur Graz und Linz liegen davor. Rechnet man die Deals auf die Einwohnerzahl um, schiebt sich Salzburg-Stadt sogar auf Rang 3 im ganzen Bundesgebiet und ist im eigenen Bundesland die klare Nummer eins.

Millionenshow kennt keine Grenzen
Richtig exklusiv wird es beim Blick auf die teuersten Häuser. In Salzburg-Stadt ging das Spitzenobjekt des Bundeslandes über den Tisch: Ein Einfamilienhaus wechselte um 6,36 Millionen Euro den Eigentümer. Dieser Deal ist Österreichs zweitteuerstes Einfamilienhaus im Quartal und liegt nur knapp hinter einem Kitzbüheler Haus um 6,8 Millionen Euro. Damit reiht sich Salzburg direkt neben Nobeladressen wie Reith bei Kitzbühel oder Altmünster ein.

Doch damit ist die Millionenshow nicht zu Ende. Die höchste im Grundbuch aufscheinende Transaktion im Bundesland betrifft ein Gebäude in Grödig – Kaufpreis zehn Millionen Euro. Österreichweit reichen zwar ein Zinshausanteil in Wien-Brigittenau um 79 Millionen Euro oder ein 35-Millionen-Gebäude in Linz in andere Dimensionen, doch im Salzburger Ranking setzt Grödig die Marke ganz oben.

Auch in der Fläche mischt Salzburg mit: Das größte Grundstücksgeschäft des Bundeslandes lag in Rauris, wo 59.569 Quadratmeter den Eigentümer wechselten. Österreichweit führt ein Mega-Deal in Wallern im Burgenland mit mehr als 301.000 Quadratmetern, doch zwischen Stadtvilla, Gewerbeobjekt und Alpentälern zeigt sich: Salzburg spielt sowohl beim Preis als auch bei der Fläche in der Oberliga des heimischen Immobilienmarktes.

