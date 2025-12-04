Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

„Das geht so nicht!“

Dieses neue Gesetz macht „Zombiefirmen“ salonfähig

Kärnten
04.12.2025 06:00
Ein Entwurf eines Bundesgesetzes sorgt bei Konkursexperten für Aufregung.
Ein Entwurf eines Bundesgesetzes sorgt bei Konkursexperten für Aufregung.(Bild: Christof Birbaumer)

Die heimische Wirtschaft wird nicht zuletzt durch jene Firmen belastet, die hauptsächlich Schulden anhäufen und nur noch auf dem Papier bestehen. Aber genau solche „Zombies“ – viele noch aus der Corona-Zeit übrig – könnte eine Gesetzesänderung zugutekommen. Top-Juristen protestieren heftig gegen die Pläne.

0 Kommentare

Kommende Woche soll im Parlament die Bundesabgabenverordnung novelliert werden. Bitte weiterlesen. Denn was fad klingt, birgt Sprengkraft. Ein bisher unentdeckter Nebenschauplatz greift nämlich tief in die Wirtschaft ein, könnte vor allem kleine Unternehmen hart treffen.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Kerstin Wassermann
Kerstin Wassermann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Krone Plus Logo
Mit Krone+ mitdiskutieren
Erhalten Sie Zugang zu allen Kommentaren und diskutieren Sie mit über die wichtigsten Themen.
Abo auswählen

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Danylo K. (kl. Bild) starb im Auto seines Vaters am Marlen-Haushofer-Weg.
Schockierende Details
Darum wurde Danylo K. (21) gefoltert und verbrannt
Vor der Verhandlung am Landesgericht Feldkirch würdigten sich die einst befreundeten Damen ...
Prügelei um 100 Euro
Eskalierter Damenabend bringt „Furien“ vor Gericht
Keine Annäherung zwischen der russischen (rechts) und der US-amerikanischen Seite
Stundenlanges Treffen
„Frieden in der Ukraine nicht näher gekommen“
Bereits mehr als jede zweite Gemeinde in Österreich nimmt nicht genug ein, um die Versorgung der ...
Umlagen gestiegen
Mehr als jede zweite Gemeinde nimmt zu wenig ein
Die Wut der Demonstranten entlud sich auch auf die Sicherheitskräfte. 
„Mafia regiert“
Aufruhr in Bulgarien vor Euro-Beitritt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
315.418 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Innenpolitik
Das kommt ab 2026 auf Raucher in Österreich zu
131.482 mal gelesen
Am Dienstag hat sich der Finanzausschuss des Nationalrats mit den geplanten Änderungen beim ...
Gericht
Polizist erschießt Dieb: Körperkamera filmt mit
118.492 mal gelesen
Nur Tage vor dem Vorfall wurde der Mann mit einer Axt straffällig.
Außenpolitik
Putin: „Wir sind bereit, wenn Europa Krieg will!“
1101 mal kommentiert
Putin erhebt wieder einmal den Zeigefinger Richtung Europa.
Innenpolitik
Auslandsreise um 7000 Euro: ÖVP und SPÖ außer sich
801 mal kommentiert
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker befindet sich auf parlamentarischer Mission in Kuala ...
Außenpolitik
So will EU-Kommission russisches Vermögen nutzen
558 mal kommentiert
Von links: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und EU-Kommissionspräsidentin Ursula ...
Mehr Kärnten
Krone Plus Logo
„Das geht so nicht!“
Dieses neue Gesetz macht „Zombiefirmen“ salonfähig
Folge 5: Barbara
Zauber der Weihnacht: Der Adventkalender zum Hören
Türchen 4
Seit 35 Jahren mit der Pferdekutsche unterwegs
„Uncanny valley“
Wo Lebendiges stirbt und Totes zu spielen beginnt
Veranstalter jubeln
Über tausend Anmeldungen für Wörthersee Marathon
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf