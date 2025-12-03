Vorteilswelt
Adventkränze gebunden

Oberndorfer Damen erbasteln 12.600 Euro für Kinder

Salzburg
03.12.2025 22:15
Im Bild (von links nach rechts): Die Oberndorfer Frauen von „Basteln für kleine Träume“ am ...
Im Bild (von links nach rechts): Die Oberndorfer Frauen von „Basteln für kleine Träume“ am Wochenmarkt: Ursula Pöckl, Gabriele Papillion, Cornelia Möseneder, Christine Schröck, Manuela Hagmüller, Petra Hauser, Karin Neuburger, Klaudia Hampel und Sandra Nickolai.(Bild: Basteln für kleine Träume)

Am Oberndorfer Wochenmarkt werden Adventkränze zu Hoffnungsträgern: Die Bastelgruppe „Basteln für kleine Träume“ sammelt heuer 12.600 Euro. Je 6300 Euro gehen an die Salzburger Kinderkrebshilfe und das Papageno-Kinderhospiz zur Unterstützung für Familien in ihren schwersten Momenten.

Am Oberndorfer Wochenmarkt herrschte am Samstag Gedränge schon in den frühen Morgenstunden. Viele Interessierte besuchten den Stand von „Basteln für kleine Träume“, um einen Adventkranz oder selbstgemachte Weihnachtsdeko zu kaufen – und damit kranke Kinder zu unterstützen.

Bereits zum achten Mal organisierte die Oberndorfer Frauengruppe ihre Benefizaktion, heuer kamen beeindruckende 12.600 Euro zusammen. Die Hälfte, rund 6300 Euro, spendeten die Frauen an die Salzburger Kinderkrebshilfe, die andere Hälfte geht an das Papageno-Kinderhospiz in Salzburg.

Kinderkrebshilfe-Obfrau Claudia Kopp betont, wie wichtig diese Hilfe für betroffene Familien ist und bedankt sich ausdrücklich bei der Bastelrunde und der Bevölkerung. Auch die Frauen von „Basteln für kleine Träume“ zeigen sich überwältigt von der Unterstützung aus Oberndorf und Umgebung und kündigen an, ihre Aktion im kommenden Jahr fortzusetzen.

