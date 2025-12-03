Oberndorfer Damen erbasteln 12.600 Euro für Kinder

Kinderkrebshilfe-Obfrau Claudia Kopp betont, wie wichtig diese Hilfe für betroffene Familien ist und bedankt sich ausdrücklich bei der Bastelrunde und der Bevölkerung. Auch die Frauen von „Basteln für kleine Träume“ zeigen sich überwältigt von der Unterstützung aus Oberndorf und Umgebung und kündigen an, ihre Aktion im kommenden Jahr fortzusetzen.