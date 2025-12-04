Warum Eltern für Erhalt von Sportplatz kämpfen

Rund 700 Volks- und Mittelschüler genießen die frische Luft beim Unterricht und in der Pause in der Florian-Hedorfer-Schule in Wien. Das könnte aber schon bald Geschichte sein. Eine Unterschriftenaktion wurde gestartet.
Der Schulstandort Florian-Hedorferstraße 20 bis 22 im 11. Bezirk soll um einen sonderpädagogischen Zweig erweitert werden. Dem neuen Zubau soll der weitläufige Sportplatz zum Opfer fallen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.