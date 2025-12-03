Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Prügelei um 100 Euro

Eskalierter Damenabend bringt „Furien“ vor Gericht

Vorarlberg
03.12.2025 05:55
Vor der Verhandlung am Landesgericht Feldkirch würdigten sich die einst befreundeten Damen ...
Vor der Verhandlung am Landesgericht Feldkirch würdigten sich die einst befreundeten Damen keines Blickes mehr.(Bild: Chantall Dorn)

Wegen 100 Euro gerieten sich eine 36-Jährige und eine 51-jährige Frau derart in die Haare, dass sie einige Beulen und Kratzer sowie einen Sehnenriss davontrugen. Wegen Körperverletzung und Nötigung musste sich das Duo vor dem Landesgericht in Feldkirch verantworten.   

0 Kommentare

Schon im Gerichtsgang würdigen sich die beiden angeklagten Frauen keines Blickes. Es ist unübersehbar: Das Tischtuch zwischen den einstigen Freundinnen ist zerrissen. Was die wegen Nötigung und Körperverletzung Beschuldigten trennt, ist nicht nur der Gatte der 36-Jährigen, der sich im Verhandlungssaal demonstrativ zwischen die Damen setzt, sondern auch der nun angeklagte Vorfall.

Dieser hatte sich am 24. November des vergangenen Jahres in der Wohnung der 51-jährigen Freundin zugetragen. Auslöser für die handfeste Auseinandersetzung waren 100 Euro, die die Jüngere im Laufe des feuchtfröhlichen Abends von der Älteren einforderte. Diese allerdings verweigerte die Zahlung und forderte mit gezücktem Küchenmesser die 36-Jährige mehrmals auf, die Wohnung sofort zu verlassen.

Daraufhin eskalierte die Sache endgültig und die Frauen verprügelten sich gegenseitig. Das Ende vom Lied: Beide erleiden Beulen und Kratzer, die 51-Jährige zudem einen Sehnenriss des Ringfingers.

Lesen Sie auch:
Der Angeklagte konnte sich nicht mehr allzu gut an den Vorfall im Sommer erinnern.
Urteil in Feldkirch
Deutscher nach Alkoholexzess im Gewaltrausch
02.12.2025

„Wir gehen uns aus dem Weg“
Im Prozess bekennen sich beide zu den Vorwürfen der Körperverletzung und Nötigung schuldig. Da sie bislang unbescholten sind, gewährt ihnen die Richterin eine Diversion, also einen außergerichtlichen Tatausgleich. Die 51-jährige Erstangeklagte muss nun inklusive Verfahrenskosten 600 Euro bezahlen, die Zweitangeklagte 350 Euro. Auf Nachfrage des Staatsanwaltes, wie das Verhältnis zwischen ihnen heute sei, winkt die Ältere ab: „Wir gehen uns aus dem Weg.“

Porträt von Chantal Dorn
Chantal Dorn
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-1° / 3°
Symbol wolkig
Bludenz
-2° / 5°
Symbol wolkig
Dornbirn
1° / 4°
Symbol wolkig
Feldkirch
-1° / 5°
Symbol wolkig

krone.tv

Bereits mehr als jede zweite Gemeinde in Österreich nimmt nicht genug ein, um die Versorgung der ...
Umlagen gestiegen
Mehr als jede zweite Gemeinde nimmt zu wenig ein
Die Wut der Demonstranten entlud sich auch auf die Sicherheitskräfte. 
„Mafia regiert“
Aufruhr in Bulgarien vor Euro-Beitritt
Von links: US-Sondergesandter Steve Witkoff, US-Außenminister Marco Rubio und Trump-Berater ...
Gespräche USA-Ukraine
Formulierungen „in Bezug auf Gebiete“ kompliziert
Für den insolventen Autozulieferer Kiekert gibt es mehrere Interessentinnen und Interessenten ...
Seit Insolvenzantrag
Autozulieferer Kiekert hat keinen Auftrag verloren
Aufnahmen aus einem Polizeihubschrauber zeigen den Ort der nassen Festnahme.
In Whirlpool versteckt
England: Nasse Autodiebe aus dem Verkehr gezogen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
292.568 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Gericht
Polizist erschießt Dieb: Körperkamera filmt mit
153.831 mal gelesen
Nur Tage vor dem Vorfall wurde der Mann mit einer Axt straffällig.
Society International
Gottschalk schockt mit Diagnose: „Ich habe Krebs“
150.957 mal gelesen
Moderator Thomas Gottschalk ist schwer krank. 
Außenpolitik
Putin: „Wir sind bereit, wenn Europa Krieg will!“
1039 mal kommentiert
Putin erhebt wieder einmal den Zeigefinger Richtung Europa.
Innenpolitik
Auslandsreise um 7000 Euro: ÖVP und SPÖ außer sich
787 mal kommentiert
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker befindet sich auf parlamentarischer Mission in Kuala ...
Innenpolitik
FPÖ-General jettet für KI-Gipfel nach Kuala Lumpur
634 mal kommentiert
Die FPÖ kritisierte viele Auslandsreisen der Regierer. Ihr General weilt in Kuala Lumpur.
Mehr Vorarlberg
ÖSV-Herr gibt zu:
„In Copper war ich einfach nicht gut genug“
Prügelei um 100 Euro
Eskalierter Damenabend bringt „Furien“ vor Gericht
So geht es weiter
Austro-Sprinterin hat über Zukunft entschieden
Urteil in Feldkirch
Deutscher nach Alkoholexzess im Gewaltrausch
Spitalsreform
Rüscher rechtfertigt Verlegung der Geburtenstation
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf