Eskalierter Damenabend bringt „Furien“ vor Gericht

„Wir gehen uns aus dem Weg“

Im Prozess bekennen sich beide zu den Vorwürfen der Körperverletzung und Nötigung schuldig. Da sie bislang unbescholten sind, gewährt ihnen die Richterin eine Diversion, also einen außergerichtlichen Tatausgleich. Die 51-jährige Erstangeklagte muss nun inklusive Verfahrenskosten 600 Euro bezahlen, die Zweitangeklagte 350 Euro. Auf Nachfrage des Staatsanwaltes, wie das Verhältnis zwischen ihnen heute sei, winkt die Ältere ab: „Wir gehen uns aus dem Weg.“