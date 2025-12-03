Kurzbahn-EM-Bronze für Mladenovic über 100 m Brust

Der Österreicher Luka Mladenovic hat am Mittwoch bei den Kurzbahn-Europameisterschaften der Schwimmer in Lublin Bronze über 100 m Brust gewonnen!
Der 21-Jährige blieb in 56,27 Sekunden 42 Hundertstel hinter dem niederländischen Sieger Caspar Corbeau und sechs Hundertstel vor dem italienischen Vierten Simone Cerasuolo.
Mladenovic holte 2022 drei Junioren-WM-Medaillen und eine -EM-Medaille sowie heuer dreimal U23-EM-Gold.
Es war seine erste Medaille in der allgemeinen Klasse.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.