Schwache Eisbullen kassieren zehnte Liga-Schlappe!

„Es war enttäuschend. Wir hatten defensiv und offensiv Schwierigkeiten“, brachte es Trainer Manny Viveiros auf den Punkt. Nach Rückstand glich Connor Corcoran aus. Der Treffer des Verteidigers blieb allerdings der einzige an diesem Abend für den Krisen-Meister. Noch vor der zweiten Pause markierte Lindgren den 2:1-Sieg für den Liga-Neuling. „Bei uns haben heute nicht alle alles gezeigt, das war der Unterschied“, kritisierte der Coach sein Team, das sich bis zum Freitag aufrichten muss. Dann gastiert Rekordmeister Klagenfurt in der Mozartstadt.