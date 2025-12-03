Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Enttäuschend!“

Schwache Eisbullen kassieren zehnte Liga-Schlappe!

Salzburg
03.12.2025 21:45
Hatte in Budapest nichts zu Lachen: Cheftrainer Manny Viveiros.
Hatte in Budapest nichts zu Lachen: Cheftrainer Manny Viveiros.(Bild: GEPA)

War das schlecht! Eishockey-Meister Red Bull Salzburg musste sich am Abend auch Ferencvaros Budapest geschlagen geben. Die Eisbullen haben nun schon zehn Niederlagen im Sack. Ausgerechnet am Freitag kommt Ligarivale Klagenfurt.

0 Kommentare

Sie kommen einfach nicht so richtig in den Schwung! Drei Tage nach dem 4:0-Sieg in Innsbruck stießen sich die Eisbullen gestern bei Liga-Neuling Ferencváros erneut die Hörner ab. Ohne Peter Schneider (krank) kassierte man eine knappe 1:2-Niederlage in Budapest. Die zehnte Pleite in der laufenden Liga-Saison!

Zitat Icon

Bei uns haben heute nicht alle alles gezeigt, das war der Unterschied!

Manny VIVEIROS, Headcoach EC Red Bull Salzburg

Bild: Andreas Tröster

„Es war enttäuschend. Wir hatten defensiv und offensiv Schwierigkeiten“, brachte es Trainer Manny Viveiros auf den Punkt. Nach Rückstand glich Connor Corcoran aus. Der Treffer des Verteidigers blieb allerdings der einzige an diesem Abend für den Krisen-Meister. Noch vor der zweiten Pause markierte Lindgren den 2:1-Sieg für den Liga-Neuling. „Bei uns haben heute nicht alle alles gezeigt, das war der Unterschied“, kritisierte der Coach sein Team, das sich bis zum Freitag aufrichten muss. Dann gastiert Rekordmeister Klagenfurt in der Mozartstadt.

Mailand in die Ice Hockey League?
Apropos Liga-Neuling: Auch kommende Saison könnten die Bulls auf ein neues Team treffen. Italienische Medien berichten unter anderem von einem möglichen Einstieg eines Teams aus der Modemetropole Mailand.

Porträt von Mathias Funk
Mathias Funk
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Danylo K. (kl. Bild) starb im Auto seines Vaters am Marlen-Haushofer-Weg.
Schockierende Details
Darum wurde Danylo K. (21) gefoltert und verbrannt
Vor der Verhandlung am Landesgericht Feldkirch würdigten sich die einst befreundeten Damen ...
Prügelei um 100 Euro
Eskalierter Damenabend bringt „Furien“ vor Gericht
Keine Annäherung zwischen der russischen (rechts) und der US-amerikanischen Seite
Stundenlanges Treffen
„Frieden in der Ukraine nicht näher gekommen“
Bereits mehr als jede zweite Gemeinde in Österreich nimmt nicht genug ein, um die Versorgung der ...
Umlagen gestiegen
Mehr als jede zweite Gemeinde nimmt zu wenig ein
Die Wut der Demonstranten entlud sich auch auf die Sicherheitskräfte. 
„Mafia regiert“
Aufruhr in Bulgarien vor Euro-Beitritt
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
313.650 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Gericht
Polizist erschießt Dieb: Körperkamera filmt mit
157.318 mal gelesen
Nur Tage vor dem Vorfall wurde der Mann mit einer Axt straffällig.
Society International
Gottschalk schockt mit Diagnose: „Ich habe Krebs“
152.524 mal gelesen
Moderator Thomas Gottschalk ist schwer krank. 
Außenpolitik
Putin: „Wir sind bereit, wenn Europa Krieg will!“
1101 mal kommentiert
Putin erhebt wieder einmal den Zeigefinger Richtung Europa.
Innenpolitik
Auslandsreise um 7000 Euro: ÖVP und SPÖ außer sich
801 mal kommentiert
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker befindet sich auf parlamentarischer Mission in Kuala ...
Innenpolitik
FPÖ-General jettet für KI-Gipfel nach Kuala Lumpur
640 mal kommentiert
Die FPÖ kritisierte viele Auslandsreisen der Regierer. Ihr General weilt in Kuala Lumpur.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf