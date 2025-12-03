Schwache Eisbullen kassieren zehnte Liga-Schlappe!

War das schlecht! Eishockey-Meister Red Bull Salzburg musste sich am Abend auch Ferencvaros Budapest geschlagen geben. Die Eisbullen haben nun schon zehn Niederlagen im Sack. Ausgerechnet am Freitag kommt Ligarivale Klagenfurt.
Sie kommen einfach nicht so richtig in den Schwung! Drei Tage nach dem 4:0-Sieg in Innsbruck stießen sich die Eisbullen gestern bei Liga-Neuling Ferencváros erneut die Hörner ab. Ohne Peter Schneider (krank) kassierte man eine knappe 1:2-Niederlage in Budapest. Die zehnte Pleite in der laufenden Liga-Saison!
Bei uns haben heute nicht alle alles gezeigt, das war der Unterschied!
Manny VIVEIROS, Headcoach EC Red Bull Salzburg
Bild: Andreas Tröster
„Es war enttäuschend. Wir hatten defensiv und offensiv Schwierigkeiten“, brachte es Trainer Manny Viveiros auf den Punkt. Nach Rückstand glich Connor Corcoran aus. Der Treffer des Verteidigers blieb allerdings der einzige an diesem Abend für den Krisen-Meister. Noch vor der zweiten Pause markierte Lindgren den 2:1-Sieg für den Liga-Neuling. „Bei uns haben heute nicht alle alles gezeigt, das war der Unterschied“, kritisierte der Coach sein Team, das sich bis zum Freitag aufrichten muss. Dann gastiert Rekordmeister Klagenfurt in der Mozartstadt.
Mailand in die Ice Hockey League?
Apropos Liga-Neuling: Auch kommende Saison könnten die Bulls auf ein neues Team treffen. Italienische Medien berichten unter anderem von einem möglichen Einstieg eines Teams aus der Modemetropole Mailand.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.