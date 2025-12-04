Warum Betriebe immer schwieriger Lehrlinge finden

Die Zahl der Auszubildenden ist in Oberösterreich seit 2014 um zehn Prozent gesunken. Ein Linzer Start-up sieht von den Betrieben selbst bis zur Politik Versäumnisse – und will die Qualität der Lehrplätze mit einem Datenmodell verbessern.
Vor zehn Jahren gab es in Oberösterreich noch 24.644 Lehrlinge, im Vorjahr waren es nur noch 22.177 – ein Minus von zehn Prozent. Mittlerweile gibt es in etwa doppelt so viele offene Lehrstellen, wie Lehrstellensuchende. Dem entgegenwirken will das Linzer Start-up Talents & Company.
