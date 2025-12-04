Sieger und Verlierer der Tiroler „Windlotterie“

Obwohl die Landesregierung schon vor Jahren 100.000 Euro für den Erbauer des ersten Windrads ausgelobt hat, kommt die Windkraft in Tirol nicht recht vom Fleck. Um das zu ändern, will die IG Windkraft mit Bürgern, Gemeinden, NGOs, Behörden und Politikern ins Gespräch kommen – und mit Mythen aufräumen.