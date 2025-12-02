Aufruhr in Bulgarien vor Euro-Beitritt

Beitritt zur Eurozone am 1. Jänner

„Wir sind hier, um für unsere Zukunft zu demonstrieren. Wir wollen ein europäisches Land sein und kein Land, das von Korruption und der Mafia regiert wird“, sagte eine 21-jährige Demonstrantin. Bulgarien tritt am 1. Jänner 2026 der Eurozone bei. Somit ist der neue Haushalt der erste, der in Euro berechnet wird. Groß sind auch die Befürchtungen, dass durch die Umstellung auf die Gemeinschaftswährung die Preise anziehen werden.