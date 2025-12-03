Feuerwehr musste Auto aus Waldgraben bergen

Am Dienstagabend rückte die Feuerwehr Nußdorf in Salzburg zu einer Fahrzeugbergung im Bereich Absmann aus. Ein Pkw lag im Graben, verletzt wurde niemand. Die Einsatzkräfte sicherten die Stelle, stellten den Brandschutz sicher und unterstützten das Bergeunternehmen bei der Bergung.
Am späten Dienstagabend rückte die Feuerwehr Nußdorf in den Wald im Bereich Absmann aus, nachdem ein Pkw von der Straße abgekommen und im Graben liegen geblieben war.
Der Lenker blieb unverletzt. Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle, stellten den Brandschutz sicher und unterstützten das Bergeunternehmen bei der Bergung des Fahrzeugs. Die Polizei war vor Ort.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.