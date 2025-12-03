Feuerwehr musste Auto aus Waldgraben bergen

Am Dienstagabend rückte die Feuerwehr Nußdorf in Salzburg zu einer Fahrzeugbergung im Bereich Absmann aus. Ein Pkw lag im Graben, verletzt wurde niemand. Die Einsatzkräfte sicherten die Stelle, stellten den Brandschutz sicher und unterstützten das Bergeunternehmen bei der Bergung.