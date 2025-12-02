Mehr als jede zweite Gemeinde nimmt zu wenig ein

Die Länder erhalten von den Gemeinden Umlagen, zum Beispiel für Krankenhäuser. Diese seien zuletzt um neun Prozent gestiegen, sagte Karoline Mitterer vom Zentrum für Verwaltungsforschung am Dienstag. Die Einnahmen aus den Ertragsanteilen seien hingegen nur um zwei Prozent angewachsen. So komme es real zu einem Rückgang der Gelder um sechs Prozent. „Die Umlagen bringen uns um“, meinte Städtebund-Vizepräsident Mathias Stadler gar. Es gebe ohnehin keinen sachlichen Grund, warum die Gemeinden für Krankenhäuser zahlen sollten, ergänzte Mitterer, und schlug vor, die Gemeinden mittelfristig davon auszunehmen.