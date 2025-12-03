Händler für Biker-Zubehör in den Konkurs gerutscht

Rund 30 Gläubiger zittern um ihr Geld und auch 24 Angestellte sind von der Pleite der POLO Motorrad Österreich GmbH betroffen. Der Händler für Motorradbekleidung, Helme, technisches Motorradzubehör und Freizeitausrüstung hat österreichweit vier Filialen – die alle vom Konkurs betroffen sind.
Der Antrag auf das Konkursverfahren wurde am Landesgericht Salzburg gestellt, wie der österreichische Verband Creditreform mitteilt. Die Passiva betragen zumindest 1,7 Millionen Euro.
Von der Pleite sind zwei Filialen in Wien, eine in Traun und eine in Salzburg, betroffen. Die Firma wurde 2015 gegründet.
