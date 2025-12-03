Händler für Biker-Zubehör in den Konkurs gerutscht

Rund 30 Gläubiger zittern um ihr Geld und auch 24 Angestellte sind von der Pleite der POLO Motorrad Österreich GmbH betroffen. Der Händler für Motorradbekleidung, Helme, technisches Motorradzubehör und Freizeitausrüstung hat österreichweit vier Filialen – die alle vom Konkurs betroffen sind.