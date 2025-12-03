Eine traditionsreiche Nische in Ungarns Hauptstadt

Wieder spielen zu können ist alles, wofür ich die letzten drei Monate gearbeitet habe“, strahlte Eisbulle Philipp Wimmer nach seinem Comeback beim 4:0-Erfolg in Innsbruck. Bereits heute (18.30) treten die Eisbullen 560 Kilometer weiter östlich in Budapest an. Bevor der ICE Hockey League-Meister - ohne den erkrankten Peter Schneider - erstmals bei Ferencváros am Eis steht, wirft die „Krone“ einen Blick auf den Kufensport in Ungarns Hauptstadt.