Eine traditionsreiche Nische in Ungarns Hauptstadt

Erstmals in der ICE Hockey League-Geschichte treten die Eisbullen heute in Budapest bei Ferencvaros an. Eishockey kann in Ungarns Hauptstadt weder mit Fußball mithalten, noch hat der Kufensport einen hohen Stellenwert, dafür reichlich Tradition. Die Beliebtheit wird aber immer größer.
Wieder spielen zu können ist alles, wofür ich die letzten drei Monate gearbeitet habe“, strahlte Eisbulle Philipp Wimmer nach seinem Comeback beim 4:0-Erfolg in Innsbruck. Bereits heute (18.30) treten die Eisbullen 560 Kilometer weiter östlich in Budapest an. Bevor der ICE Hockey League-Meister - ohne den erkrankten Peter Schneider - erstmals bei Ferencváros am Eis steht, wirft die „Krone“ einen Blick auf den Kufensport in Ungarns Hauptstadt.
Wieder spielen zu können ist alles, wofür ich die letzten drei Monate gearbeitet habe
Philipp Wimmer
„König Fußball“ schwebt bei „Fradi“ – wie der Verein von den Fans genannt wird – über allem. Eishockey kann in der Stadt an der Donau getrost als Nische bezeichnet werden. Diese hat aber reichlich Tradition. Die Sektion Eishockey existiert bei den Grün-Weißen bereits seit 1928, bis heute wurde man 31-mal ungarischer Meister.
Mit dem Liga-Einstieg gingen die Budapester den nächsten Schritt, und dieser zahlte sich auch aus. Die Zuschauerzahlen steigen an und für die Liga sind sie bereits jetzt eine Bereicherung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.